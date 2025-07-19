У Запоріжжі пролунали вибухи

Росія продовжує атакувати Україну. Ввечері 19 липня ворог вкотре запустив безпілотники.

Під ударом опинилося Запоріжжя. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Збито 208 БпЛА та ракет: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку

Що відомо про вибухи в Запоріжжі?

Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили ще о 21:25. О 22:45 начальник ОВА повідомив, що ворожий БпЛА рухається у бік Запоріжжя. За кілька хвилин в області було гучно. За даними Федорова, по російському дрону працювала українська ППО.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зазначимо, що вранці 19 липня в Запоріжжі також було чутно вибухи. Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 10:02.

О 9:53 в Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, через що для прифронтових областей була загроза застосування авіаційних засобів ураження.