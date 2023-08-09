У Запоріжжі пролунав вибух: в області – ракетна небезпека

Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати українські міста. Зокрема, 9 серпня вибухи пролунали у Запоріжжі.

Станом на 19:48 в області триває повітряна тривога. Місцевих закликають не покидати укриттів.

До теми У Покровську загинув заступник глави ДСНС Донеччини: половину життя віддав службі

У Запоріжжі пролунав вибух

О 19:43 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через чергову загрозу ворожого обстрілу. Приблизно в той самий час в обласному центрі пролунав потужний вибух.

Увага! Запорізька область – ракетна небезпека!

– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ворог атакував житловий квартал Запоріжжя.

"На превеликий жаль, за попередньою інформацією, 2 людини загинули, є поранені. Додаткова інформація уточнюється. Росія – країна-терорист", – написав Куртєв.

Не ігноруйте повітряну тривогу, адже росіяни часто обстрілюють саме житлові райони задля терору мирних жителів.

Варто прочитати Вночі у Запоріжжі знову лунали вибухи: влада розповіла подробиці

Коротко про масовану ворожу атаку 6 серпня