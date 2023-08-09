У Запоріжжі пролунав вибух: в області – ракетна небезпека
Джерело:Суспільне
Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати українські міста. Зокрема, 9 серпня вибухи пролунали у Запоріжжі.
Станом на 19:48 в області триває повітряна тривога. Місцевих закликають не покидати укриттів.
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У Запоріжжі пролунав вибух
О 19:43 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через чергову загрозу ворожого обстрілу. Приблизно в той самий час в обласному центрі пролунав потужний вибух.
Увага! Запорізька область – ракетна небезпека!
– повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ворог атакував житловий квартал Запоріжжя.
"На превеликий жаль, за попередньою інформацією, 2 людини загинули, є поранені. Додаткова інформація уточнюється. Росія – країна-терорист", – написав Куртєв.Важливо! Не ігноруйте повітряну тривогу, адже росіяни часто обстрілюють саме житлові райони задля терору мирних жителів.
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Коротко про масовану ворожу атаку 6 серпня
- Російські загарбники 5 серпня здійснили комбіновану атаку, запустивши крилаті ракети не лише зі своєї території, а й з Білорусі.
- Загарбники застосували "Кинджали" та "Калібри", які постійно змінювали свій напрямок. Пізніше повідомили, що вибухи лунали у Хмельницькій, Запорізькій та Київських областях.
- Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко згодом повідомив, що окупанти атакували околиці Запоріжжя. Фахівці негайно вирушили на місце влучання для ліквідації займання. Інформація про постраждалих одразу після обстрілу не надходила.
- Чергову агресію Росії проти України прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що нашій ППО вдалося збити частину ракет противника.
- Також під час свого традиційного звернення до українців глава держави наголосив, що такі атаки нічого росіянам не дадуть – Кремлю не вдасться підмінити міжнародне право терором, кризами чи будь-яким залякуванням.