На Запоріжжі пролунав вибух: росіяни атакували промисловий об'єкт

28 квітня 2024, 16:20
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У Запорізькій області вдень 28 квітня було чутно вибух. До цього там оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Також попереджали про наявність ворожої авіації. 24 Канал закликав жителів Запорізької області перебувати в укриттях, адже це могло врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

Зауважте! Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров потім розповів, що росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих.

Повітряна тривога у Запорізькій області пролунала о 13 годині 18 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
– писали військові.

Близько 13 години 38 хвилин у Запорізькій області пролунали вибухи. Про це писали моніторингові телеграм-канали та кореспонденти Суспільного.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", – писали журналісти.

Вибухи також підтвердив і очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що це сталося на території області.

Тим часом моніторингові телеграм-канали також писали про активність ворожої авіації поблизу Запорізької області. Зокрема, повідомлялося, що російський Су міг зробити маневр пуску ракети Х-59.

Зрештою у Запорізькій області о 13 годині 51 хвилині пролунав відбій повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Раніше у Миколаєві під час тривоги лунали вибухи

  • У Миколаєві вранці 28 квітня було чутно потужні вибухи. До цього по всій Миколаївській області лунала тривога через загрозу атаки "Шахедами".
  • Вже вранці стало відомо, що ворог вдарив дронами по Миколаєву. Там горів готель і пошкоджено об'єкт теплогенерувальної інфраструктури.
  • Мер Миколаєва підтвердив атаку дронами. За його словами, на щастя, обійшлось без жертв і постраждалих.
  • Варто зазначити, що на момент атаки у готелі у Миколаєві перебували люди. Внаслідок обстрілу у будівлі повибивало вікна і двері.
  • Тим часом російські пропагандистські ЗМІ писали, що в цьому готелі нібито "проживали англомовні найманці, що воюють в Україні". Однак це, як згодом підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич, цілковита брехня.

Автор: Владислав Кравцов