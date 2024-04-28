На Запоріжжі пролунав вибух: росіяни атакували промисловий об'єкт

У Запорізькій області вдень 28 квітня було чутно вибух. До цього там оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Також попереджали про наявність ворожої авіації. 24 Канал закликав жителів Запорізької області перебувати в укриттях, адже це могло врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров потім розповів , що росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих.

Повітряна тривога у Запорізькій області пролунала о 13 годині 18 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!

– писали військові.

Близько 13 години 38 хвилин у Запорізькій області пролунали вибухи. Про це писали моніторингові телеграм-канали та кореспонденти Суспільного.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", – писали журналісти.

Вибухи також підтвердив і очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що це сталося на території області.

Тим часом моніторингові телеграм-канали також писали про активність ворожої авіації поблизу Запорізької області. Зокрема, повідомлялося, що російський Су міг зробити маневр пуску ракети Х-59.

Зрештою у Запорізькій області о 13 годині 51 хвилині пролунав відбій повітряної тривоги.

Раніше у Миколаєві під час тривоги лунали вибухи

У Миколаєві вранці 28 квітня було чутно потужні вибухи. До цього по всій Миколаївській області лунала тривога через загрозу атаки "Шахедами".

Вже вранці стало відомо, що ворог вдарив дронами по Миколаєву. Там горів готель і пошкоджено об'єкт теплогенерувальної інфраструктури.

Мер Миколаєва підтвердив атаку дронами. За його словами, на щастя, обійшлось без жертв і постраждалих.

Варто зазначити, що на момент атаки у готелі у Миколаєві перебували люди. Внаслідок обстрілу у будівлі повибивало вікна і двері.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ писали, що в цьому готелі нібито "проживали англомовні найманці, що воюють в Україні". Однак це, як згодом підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич, цілковита брехня.