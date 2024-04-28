На Запоріжжі пролунав вибух: росіяни атакували промисловий об'єкт
У Запорізькій області вдень 28 квітня було чутно вибух. До цього там оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.
Також попереджали про наявність ворожої авіації. 24 Канал закликав жителів Запорізької області перебувати в укриттях, адже це могло врятувати життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Вночі у Києві стався вибух, є поранені: поліція розповіла, що сталося
Що відомо про вибухи на ЗапоріжжіЗауважте! Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров потім розповів, що росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих.
Повітряна тривога у Запорізькій області пролунала о 13 годині 18 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!
– писали військові.
Близько 13 години 38 хвилин у Запорізькій області пролунали вибухи. Про це писали моніторингові телеграм-канали та кореспонденти Суспільного.
"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", – писали журналісти.
Вибухи також підтвердив і очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що це сталося на території області.
Тим часом моніторингові телеграм-канали також писали про активність ворожої авіації поблизу Запорізької області. Зокрема, повідомлялося, що російський Су міг зробити маневр пуску ракети Х-59.
Зрештою у Запорізькій області о 13 годині 51 хвилині пролунав відбій повітряної тривоги.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Раніше у Миколаєві під час тривоги лунали вибухи
- У Миколаєві вранці 28 квітня було чутно потужні вибухи. До цього по всій Миколаївській області лунала тривога через загрозу атаки "Шахедами".
- Вже вранці стало відомо, що ворог вдарив дронами по Миколаєву. Там горів готель і пошкоджено об'єкт теплогенерувальної інфраструктури.
- Мер Миколаєва підтвердив атаку дронами. За його словами, на щастя, обійшлось без жертв і постраждалих.
- Варто зазначити, що на момент атаки у готелі у Миколаєві перебували люди. Внаслідок обстрілу у будівлі повибивало вікна і двері.
- Тим часом російські пропагандистські ЗМІ писали, що в цьому готелі нібито "проживали англомовні найманці, що воюють в Україні". Однак це, як згодом підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич, цілковита брехня.