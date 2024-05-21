У Запоріжжі пролунав вибух: окупанти могли вдарити з літаків
21 травня 2024, 17:06Читать новость на русском
Окупанти атакували Запоріжжя. У місті в деяких районах було чутно звук вибуху.
У кількох областях України оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу ракетних обстрілів.
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У Запоріжжі були вибухи
О 16:38 стало відомо про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Повітряні сили заявили про небезпеку застосування противником авіаційних засобів ураження. За декілька хвилин тривогу оголосили на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Херсонщині, Миколаївщині.
О 17:03 у Запоріжжі було чути вибухи.