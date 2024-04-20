У Запоріжжі пролунав вибух

В ніч проти 20 квітня жителі Запоріжжя чули звуки вибухів. Цю інформацію вже підтвердив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації.

Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Федоров пояснив, що є загроза ударів швидкісними ракетами.

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Було щонайменше 2 вибухи

О 4:57 журналісти Суспільного повідомили про повторний вибух у місті. Наразі не відомо, була це робота протиповітряної оборони чи влучання.

Що кажуть у Повітряних силах

Після 4:30 у Повітряних силах повідомили про ативність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. "Є загроза застосування авіаційних засобів ураження", – мовилося у повідомленні. Вже о 4:52 там попередили, що керована авіаційна ракета, ймовірно Х-59, летить в напрямку Полтавщини. За кілька хвилин вона змінила курс й почала рух у бік Дніпра.

Ворожа атака по Дніпру