У Запоріжжі пролунав вибух
Джерело:Суспільне
В ніч проти 20 квітня жителі Запоріжжя чули звуки вибухів. Цю інформацію вже підтвердив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації.
Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Федоров пояснив, що є загроза ударів швидкісними ракетами.
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Було щонайменше 2 вибухи
О 4:57 журналісти Суспільного повідомили про повторний вибух у місті. Наразі не відомо, була це робота протиповітряної оборони чи влучання.
Що кажуть у Повітряних силах
Після 4:30 у Повітряних силах повідомили про ативність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. "Є загроза застосування авіаційних засобів ураження", – мовилося у повідомленні. Вже о 4:52 там попередили, що керована авіаційна ракета, ймовірно Х-59, летить в напрямку Полтавщини. За кілька хвилин вона змінила курс й почала рух у бік Дніпра.
Ворожа атака по Дніпру
Напередодні росіяни цинічно вдарили по п'ятиповерховому будинку в Дніпрі. Також під атакою опинилися об'єкти Укрзалізниці.
Згодом у місто прибув президент Володимир Зеленський. "Максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО", – повідомив він.
Субота, 20 квітня, оголошена у місті Днем жалоби за загиблими.