На Запоріжжі росіяни обстрілювали ті місця, де днями анонсували освячення пасок

Попри те, що християни східного обряду 24-го квітня святкували Великдень, російські військові продовжили обстріл українських міст. Окупанти цинічно вели вогонь по тих місцях, де анонсували освячення пасок.

Атака росіян розпочалася одразу із початком церковної служби

Про підступні обстріли російських військових повідомили в Запорізькій ОВА. Окупанти 24-го квітня близько 10 ранки почали обстрілювали місто Василівці, що в Запорізькій області.

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За словами місцевих жителів, російські ракети прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок. Атака росіян розпочалася одразу із початком церковної служби.

При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це ніби-то українські воїни стріляють по мирному населенню,

– зазначили в Запорізькій ОВА.

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ

Повідомляється, що російські окупанти намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя. Ворог нарощує системи управління та протиповітряної оборони.

Окрім того, російські військові обстрілюють позиції українських захисників з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Також окупанти завдають авіаційних ударів. Попри це завдяки українським військовим противник зазнає втрат.

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