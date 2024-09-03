У Запоріжжі росіяни вбили двох людей, серед жертв – 8-річний хлопчик

Росія продовжує цинічно бити по українських містах, і в ніч проти 3 вересня вдарила по Запоріжжю. На жаль, внаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед яких – дитина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА. Іван Федоров додав, що серед поранених також є діти.

Дивіться також У Запоріжжі чули вибух

Росія цинічно обстріляла Запоріжжя

Окупанти вдарили по Запоріжжю пізно ввечері 2 вересня. Так, близько о 23:00 пролунав потужний вибух.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини. Серед жертв – 8 річний хлопчик та 38-річна жінка.

Окрім того, ще двоє людей отримали поранення. Серед постраждалих також є дитина – дівчинка 12 років, яка зараз у реанімації. Постраждав також чоловік 43 років.

Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.

Федоров не повідомляв, яким типом озброєння атакували росіяни. Він повідомив лише, що ворог завдав ракетного удару.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла пам'ять.

Уночі вибухи також лунали й на Миколаївщині. Близько о 03:00 міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив, що росіяни атакували місто. Він зазначив, що усі деталі будуть повідомлені згодом. Водночас моніторингові канали інформують, що росіяни могли атакувати за допомогою ЗРК С-400 з тимчасово окупованого Криму.