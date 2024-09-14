На Запоріжжі росіяни вдарили по підприємству: загинули 3 людини

Російська армія 14 вересня ударила по підприємству у Запорізькій області. Внаслідок ворожого обстрілу загинули люди.

Усі загиблі були працівниками цього українського підприємства. Наразі на місці працюють всі необхідні екстрені служби.

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Що відомо про ворожий удар по Запоріжжю

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що росіяни 14 вересня знову завдали удару по області. На цей раз загарбники обстріляли Гуляйпільську громаду.

Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств. Загинули троє людей. Всі загиблі – співробітники цього підприємства,

– написав посадовець.

Він також висловив співчуття рідним загиблих, а також зазначив, що Росія – країна, яка не має права на існування.

24 Канал також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих працівників сільськогосподарського підприємства на Запоріжжі.

До слова, вранці 14 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи. В Повітряних силах до цього попереджали про загрозу балістики. Сама тривога тривала близько пів години, після чого пролунав відбій.