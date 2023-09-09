Був центральний офіс окупантів: на Запоріжжі прогриміли вибухи в будівлі з "виборчою комісією"

У тимчасово захопленому місті Пологи Запорізької області 8 вересня пролунали вибухи. "Бавовна" завітала до будівлі, де зібралися окупанти разом із "виборчими комісіями" Росії.

Міський голова міста Пологи Юрій Коноваленко підтвердив інформацію, що 8 вересня приблизно о 17:00 в місті пролунали вибухи. Він зазначив, що окупанти, ймовірно, звозили до тієї будівлі документацію щодо так званих "виборів".

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Вибухи, ймовірно, прогриміли в будинку культури

"Чи виборча дільниця, чи в них називається штаб, чи центральний виборчий округ там. Чи звозили вони туди документацію, бо цілий день поступала інформація, що містом мандрують колаборанти разом з росіянами та військовими: йдуть практично в кожен будинок, в кожну квартиру та стукають, дзвонять, щоб люди голосували під дулом автомата. І, мабуть, вони все-таки звезли туди", – сказав Коноваленко.

За його словами, пролунало декілька вибухів, після яких росіяни одразу максимально перекрили центр міста Пологи. Ймовірно, вибух стався у будинку культури.

Мені невідомо, наскільки зруйнована будівля. За моїми даними, це наш центральний будинок культури. Вони і так званий референдум проводили там, у них там був центральний офіс, де вони збиралися та за гуманітарку голосували люди. Вони рекламували, що його типу ремонтували за рахунок якоїсь Пензи. Тому, я думаю, це центральний будинок культури був,

– сказав мер міста Пологи.

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