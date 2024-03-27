У Запоріжжі вибух: окупанти продовжують бити ракетами

В Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Жителі міста чули гучні звуки вдень 27 березня.

Про звуки вибухів в Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про вибухи в Запоріжжі

Тривогу в Запорізькій області оголосили о 16:08. Через годину, а саме о 17:08, моніторингові канали повідомили про рух ракети в напрямку Запоріжжя.

Ракета Запоріжжя/Дніпро,

– йшлося в повідомленні.

Буквально через дві хвилини о 17:10 кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху, що пролунав у Запоріжжі.

Відомо, що вже о 17:15 в області оголосили про відбій повітряної тривоги. Наразі подробиці про вибух та його наслідки невідомі.

В Херсоні теж гучно

О 17:11 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про вибухи в Херсоні. Він розповів, звідки здійснюють обстріли російські війська.

У Херсоні лунають вибухи! Армія Росії обстрілює прибережні райони з тимчасово окупованого лівого берега!,

– зазначив Роман Мрочко.

Він закликав жителів міста не перебувати на відкритому повітрі та перейти до більш безпечних місць.

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