У Запоріжжі вибух: окупанти продовжують бити ракетами
В Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Жителі міста чули гучні звуки вдень 27 березня.
Про звуки вибухів в Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного.
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Що відомо про вибухи в Запоріжжі
Тривогу в Запорізькій області оголосили о 16:08. Через годину, а саме о 17:08, моніторингові канали повідомили про рух ракети в напрямку Запоріжжя.
Ракета Запоріжжя/Дніпро,
– йшлося в повідомленні.
Буквально через дві хвилини о 17:10 кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху, що пролунав у Запоріжжі.
Відомо, що вже о 17:15 в області оголосили про відбій повітряної тривоги. Наразі подробиці про вибух та його наслідки невідомі.
В Херсоні теж гучно
О 17:11 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про вибухи в Херсоні. Він розповів, звідки здійснюють обстріли російські війська.
У Херсоні лунають вибухи! Армія Росії обстрілює прибережні райони з тимчасово окупованого лівого берега!,
– зазначив Роман Мрочко.
Він закликав жителів міста не перебувати на відкритому повітрі та перейти до більш безпечних місць.
Наслідки атаки окупаційних військ на Харків 27 березня
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- О 16:31 мер міста Ігор Терехов написав: "На цю хвилину відомо про одного загиблого. Ще шестеро поранені, двоє у важкому стані". Протягом пів години кількість постраждалих зросла до 16, четверо з них – діти.
- Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко навів "Суспільному" деталі про вік дітей. Пораненим дітям 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років.