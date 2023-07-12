Росія атакувала Запоріжжя невідомим об'єктом: багато постраждалих, серед них діти

У Запоріжжі в одному з районів вибухнув невідомий ворожий військовий об'єкт. Постраждали шестеро людей, трьох із них госпіталізували. Відомо, що серед потерпілих є діти.

Про це на місці події повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк. Вибух стався у місті близько 12:30 під час повітряної тривоги.

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До ДСНС надійшов сигнал про вибух. Постраждали люди. Наразі ведуться слідчі дії, вивчаються уламки поки що невідомого військового об'єкта. На даний час відомо про 6 постраждалих, з них 3 госпіталізовані, в тому числі маленька дитина,

– сказав чиновник.

Наслідки вибуху ворожого об'єкта / Фото Укрінформу

У якому стані потерпілі

Суспільне пише, що одна жінка з рваною раною ноги, інші потерпілі отримали осколкові середньої і легкої важкості. Щодо малої дитини, то вона на обстеженні в обласній дитячій лікарні.

В мерії кажуть, що є звернення від громадян про пошкодження вікон у квартирах поблизу. Міська влада вже виділила будівельні матеріали, аби закрити вибиті вікна.

Поранено п'ятеро діток

Оновлення. Станом на 15:30 Суспільне повідомило, що через вибух у Запоріжжі травмовані п'ятеро дітей віком від 1 до 17 років. Директор обласної дитячої лікарні Борзенко зазначив, що їхній стан не важкий.

Що вибухнуло

Щодо того, що ж вибухнуло, то наразі невідомо, але на місці є невелика вирва та багато уламків.

Місцеве видання "5 редакція" зазначає, що вибух стався в парку. А причина – ворожий БПЛА. Потерпілі отримали поранення від уламків ворожого дрона.

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