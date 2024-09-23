У Запоріжжі вкотре за день лунають вибухи

За останню добу росіяни кілька разів атакували Запоріжжя. Увечері у регіоні знову лунали вибухи.

Близько 21:11 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу пусків балістичних ракет.

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Чергова атака на Запоріжжя

Голова ОВА Іван Федоров закликав українців терміново пройти в укриття. Вже за кілька хвилин посадовець повідомив про вибух на Запоріжжі.

Наразі деталей щодо наслідків атаки немає. Тривога у регіоні триває, небезпека зберігається.

Нагадаємо, що раніше увечері окупанти вже били по Запоріжжю балістикою. Один з ударів прийшовся по відкритій місцевості в Запорізькому районі. Попередньо, ніхто не постраждав. Другий удар завдано по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі. Попередньо, 2 людини поранено.

Крім того, вночі 22 вересня окупанти вперше вдарили по обласному центру КАБами. За останніми даними, кількість поранених зросла до 22 осіб, серед них двоє дітей. Дві жінки залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості.