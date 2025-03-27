На Запоріжжі внаслідок атаки пожежа на території об'єкта інфраструктури

Росія ввечері 27 березня атакувала Запоріжжя за допомогою безпілотників, там пролунали вибухи. Ворожий удар не минувся без наслідків, на місці спалахнула пожежа.

Є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя

За попередньою інформацією від ОВА стосовно російської атаки на Запоріжжя та Запорізький район, внаслідок удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури, зафіксували також загоряння дачних будинків.

Інформація про постраждалих наразі не надходила,

– уточнив Іван Федоров.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.