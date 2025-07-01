Параліч логістики ворога: на Запоріжжі заблокували залізницю, яку росіяни лагодили майже тиждень
Українські розвідники паралізували на понад тиждень залізницю, які росіяни використовували для логістики у Запорізькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там також показали відповідні кадри.
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Як розвідники зашкодили логістиці ворога
ГУР МО спільно з рухом опору окупантам у четвер, 26 червня, здійснили чергову успішну операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Їм вдалося зруйнувати залізничне полотно, важливе для ворога.
Рух цією ділянкою, яку росіяни активно використовували для логістики, вдалося вивести з ладу на понад тиждень. Вже у вівторок, 1 липня, противнику вдалося відновити шпали та рейки, після чого запустили військовий вантаж.
Але трапився ще один залізничний гуркіт – ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована. Боротьба з російською нечистю триває! Честь і слава українським партизанам,
– ідеться у повідомленні.
На Запоріжжі заблокували важливу для росіян залізницю: дивіться відео
До слова, раніше у Службі зовнішньої розвідки повідомляли, що Росія хоче будувати порт і залізницю в окупованому Криму за підтримки Китаю. Відповідне рішення ухвалив глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.