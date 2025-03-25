Російські БпЛА атакували Запорізьку область, є постраждалі

Уночі 25 березня Росія вкотре запустила по Україні "Шахеди". Уранці о 06:13 на Запоріжжі працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає 24 Канал. Повітряна тривога в області розпочалася ще о 04:45.

Дивіться також Просування ЗСУ на Донеччині та Луганщині й успіхи на Бєлгородщині: огляд фронту від ISW

Росіяни атакують "Шахедами"

Оновлено! Унаслідок російського обстрілу Запорізького району поранено 58-річну жінку та 30-річного чоловіка. В одному із сіл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарські споруди та автівка.

Спершу в Запорізькій області спостерігали загрозу застосування ворогом керованих авіаційних бомб, однак о 6:02 Федоров написав про небезпеку через ударні дрони.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– повідомив він о 6:13.

Згодом вибухи на Запоріжжі знову пролунали о 7:20. Росіяни вдарили по місту, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Екстрені служби встановлюють наслідки.

Наслідки атаки на Запорізький район / Фото Івана Федорова

Нагадаємо, цієї ночі вибухи також пролунали в Дніпропетровській та Одеській областях, де українські захисники збивали повітряні цілі. Гучно було й на Київщині, наразі деталей про наслідки атаки противника немає.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.