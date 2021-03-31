У Запоріжжі замінували міськраду: вимагають підтримати заборону "Партії Шарія" і ОПЗЖ

Під час сесії міської ради Запоріжжя 31 березня секретарю надійшло повідомлення про замінування будівлі мерії. Невідомі начебто зробили це, аби домогтися підтримки місцевою владою заборони діяльності "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи – За життя".

У Запоріжжі секретарю міськради Геннадію Наумову надійшло повідомлення про мінування будівлі міської ради.

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Що відомо про можливе мінування міськради Запоріжжя

Це зробили нібито з метою змусити депутатів прийняти звернення до Верховної Ради про заборону 2 політичних сил – "Партії Шарія" та "Опозиційної платформи – За життя".

Інцидент трапився під час чергової сесії міськради. Мер Володимир Буряк зупинив її зі словами: "Такого ще не було", опісля – оголосив евакуацію.

На місці працюють поліція і рятувальники й поки невідомо, чи знайшли вибухівку. Однак засідання міськради перенесли на 14 квітня.

Мітинг під стінами міськради

Інформації про мінування передував мітинг "Національного корпусу", на якому закликали підтримати закон про колабораціонізм. У партії спростували причетність до можливого мінування, наголосивши, що вони зацікавлені у тому, аби сесія відбулася.

Заборона проросійських партій: коротко

У законі про політичні партії вказано : заборонити чи обмежити їхню діяльність може лише суд. Але для такого рішення мають бути законодавчі передумови.

законі про політичні партії вказано У 2014 році рішенням суду заборонили діяльність 2 партій – "Комуністичної партії" та "Партії ре гіонів".

гіонів". Депутати Чернівецької та Івано-Франківської міських рад наприкінці лютого 2021 року просили заборонити в Україні діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія" через "проросійську риторику". У березні з такою пропозицією виступили й депутати Кам'янець-Подільської міської ради.