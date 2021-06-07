Вимагав мільйон та гелікоптер: у Запоріжжі затримали чоловіка, який погрожував вибухом ТЦ

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував вибухом торгового центру у Запоріжжі. Зловмисник вимагав мільйон доларів та гелікоптер.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ заявила, що "перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, містянин повідомив, що торговий центр "Україна" заміновано".

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Погрожуючи вибухом, він забажав отримати мільйон доларів США та гелікоптер. Поліцейські провели евакуацію людей, перевірили приміщення закладу, а також встановили і затримали лжемінера,

– мовиться у повідомленні.

За даними правоохоронців, "у ході переговорів злочинець був вже згоден тільки на 15 тисяч доларів". Наразі лжемінеру повідомили про підозру.

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