У Запоріжжі спіймали блогера, який працював на Шарія

Служба безпеки України викрила ще одного російського агента на півдні України. Затриманий передавав ворогу інформацію про наслідки ракетних обстрілів.

СБУ затримала блогера з Запоріжжя. Він передавав агресору інформацію про наслідки російських ракетних ударів по місту.

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Блогер з Запоріжжя працював на російські спецслужби

Затриманий створив спеціалізовану інтернет-платформу, де оприлюднював фото та відео з власними коментарями та текстовим описом подій.

Зазначають, що його контент "підхоплювали" представники російських спецслужб для збору розвідданих про "результати" ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Також його матеріали активно використовував прокремлівський пропагандист Шарій. Зокрема, він публікував ці "сюжети" у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляють в СБУ, затриманий готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність Кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст. Його матеріали також використовували окупаційні угруповання Росії на південному напрямку для коригування вогневих ударів по регіону.

Російського агента затримали на спробі чергового поширення інформації на користь країни-агресора. У затриманого виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Шпигуну Кремля загрожує покарання до 12 років ув'язнення.

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Нещодавно СБУ затримала колишнього бойовика угруповання "Призрак". Він переховувався в Одесі. Зрадник України переїхав у Росію ще у 2015 році. Він активно працював на ворога, перевозячи зброю окупантам на Донбас та воюючи проти ЗСУ.

Українська контррозвідка Служби безпеки викрила зрадницю на Житомирщині. Жінка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку. У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону. Вироком суду її засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нещодавно затримали депутата-зрадника на Харківщині. Він вивозив до Росії українське зерно. Крім того, депутат надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

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