Під дитячим ліжком ховав зброю для терактів: на Запоріжжі затримали російського агента

СБУ затримала агента Росії, який під дитячим ліжком у власній квартирі ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі.

За даними СБУ, затриманий – учасник агентурної мережі фсб, яка готувала серію терактів на 9 травня проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі.

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Напередодні співробітники СБУ затримали двох організаторів російської агентури під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.

Ховав зброю під ліжком доньки

А тепер затримали їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами.



Чоловіка затримали у власній квартирі, де він ховав зброю / Фото СБУ



Зброю чоловік ховав під ліжком доньки / Фото СБУ

Серед вилученого у зловмисника – автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові гранати і велика кількість набоїв до стрілецького озброєння.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили:

3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;

понад 800 набоїв до стрілецької зброї;

2 димові гранати РГД-55МЧ.



Звідки у чоловіка зброя – встановить слідство / Фото СБУ

! Саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової. Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України.

Зловмиснику повідомили про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі джерел надходження зброї до рук фігурантів.