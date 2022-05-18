На Запоріжжі завершили будувати 2 лінії фортифікаційних споруд для оборони міста

У Запорізькій області влада повідомила про завершення будівництво лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Мовиться про першу та другу лінії.

Відповідну інформацію повідомили в Запорізькій ОВА. Споруди для оборони завершили будувати 17 травня – на 83 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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На Запоріжжі звели фортифікаційні споруди

У Запорізькій області завершено будівництво першої і другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній,

– повідомили в ОВА.

Додали, що за всіма ознаками Росія готується до ведення довготривалої військової операції. Зокрема обласна влада повідомила:

експерти говорять про те, що війна переходить у затяжну фазу;

в Запорізькій області окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони;

згідно з перехопленими розмовами СБУ, окупанти заздрять ЗСУ через наявність в них Bayraktar, а ще ворогів жахає постачання Україні іноземної зброї.

Окрім того, окупанти на території області продовжують вчиняти воєнні злочини та як їм заманеться. Зокрема вороги:

взяли в заручники 280 осіб;

роздавали гуманітарку людям в селі Велика Білозерка Василівського району. Проте прийшло тільки 5 осіб – очевидно, українцям не потрібні подачки ворога;

передали ліки у лікарню в селищі Михайлівка. Проте всі вони – українського виробництва. Ймовірно, окри накрали їх у наших волонтерів;

не доглядають Бердянськ – у місті нашестя гусениць на деревах, багато комарів, забруднений берег моря.

На щастя, бійці Запорізької окремої бригади територіальної оборони допомогли евакуюватись та перевезти в безпеку мирних жителів із села Старомайорське на Донеччині. Адже там:

люди тижнями жили в підвалах без їжі, води та сонця;

зруйнована інфраструктура, пошкоджені електромережі та розбиті дороги.

Останні новини Запоріжжя: коротко

У Мелітополі місцеві партизани ліквідували російських військових високого рангу. Російські окупанти намагались це приховати, проте вони протягом дня у посиленому режимі перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан.

Вороги хочуть провести на Запоріжжі квазіреферендум. У цьому їм активно допомагають колаборанти. Саме їх залишають так званими "лояльними до Росії смотрящими". Простих людей вороги залякують.

17 травня влада повідомила, що окупанти в області ведуть розвідку, нарощують інженерні позиції та гатять по містах і селах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

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