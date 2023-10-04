На Запоріжжі значно погіршилися бойові можливості окупантів: в ISW описали ситуацію

У російських загарбників, які воюють на Оріхівському напрямку Запоріжжя, є певні проблеми. Їхні бойові можливості значно погіршилися.

На цьому напрямку терористи не можуть проводити контратаки. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Важливо На південь від Роботиного ситуація нестабільна, складна і динамічна: аналіз ISW

Бойові можливості росіян – "всьо"

Нещодавно міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу провів нараду і згадав групу російських окупантів, які воюють на заході Запорізької області. Він не похвалив формування, яким приписують утримання лінії Роботине – Вербове. Мовиться про 108-й та 247-й полк (7 дивізія ПДВ).

Аналітики ISW вважають, що участь 70-го гвардійського мотострілецького полку в контратаках свідчить про те, що бойові можливості активних підрозділів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршені, і що ці елементи ПДВ більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву на Оріхівському напрямку.

На думку експертів, ті з’єднання, які виділив Шойгу – 70-го гвардійського мотострілецького полку, 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії, 56-го десантно-штурмового полку ПДВ – послідовно контратакували на рубежі Роботине – Вербове собі на шкоду.

"Вибір Шойгу підрозділів може свідчити про те, що він прагне виділити російських командувачів, які продовжують виконувати накази російського військового керівництва щодо невпинних контратак", – зазначили в ISW.

Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на передньому краї фронту в районі Новопрокопівки російські загарбники влаштували складну систему окопів-тунелів та двоповерхові підземні бліндажі. Також навколо Токмака окупанти заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони.

До того ж загарбники прокладають нові транспортні шляхи, що спростити доставку військових вантажів.