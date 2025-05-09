Символ героїв спротиву: у Запоріжжі з'явився новий патріотичний мурал

У Запоріжжі навпроти Палацу культури "Хортицький" з'явився новий патріотичний мурал. Він символізує героїв спротиву, які на тимчасово окупованих територіях продовжують нагадувати ворогам, що вони на чужій землі.

Про це повідомляє 24 Канал.

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У Запоріжжі з'явився новий патріотичний мурал

У Запоріжжі навпроти Палацу культури "Хортицький" художник Михайло Скоп, відомий у мережі під псевдо @neivanmade створив патріотичний мурал із серії "Стінописи Опору". Візуальна композиція містить зображення тіні у масці з ножем, яка завдає удару червоному двоголовому півню.

Як зауважив автор, цей стінопис є символом невидимого, але потужного фронту – героїв спротиву на окупованих територіях. Фігура в масці з ножем є втіленням "тіні", яка діє в тилу ворога. Двоголовий червоний півень – це зневажливе переосмислення російського герба. За словами автора муралу, півень символізує жалюгідність і фарс імперських амбіцій Росії, які повинні бути знищені.

Мурал у Запоріжжі – більше у галереї

Автор муралу Михайло Скоп додав, що стінописи – це маркування території, яке свідчить, що це – наша земля, і що це символ боротьби та підтримка тих, хто робить реальну роботу в боротьбі проти окупантів.

Керівник Хортицької районної адміністрації Сергій Ільченко зауважив, що створення патріотичних стінописів свідчить, що українці – нескорені, і що неодмінно буде перемога добра над злом.

Ільченко розповів про новий мурал у Запоріжжі: дивіться відео

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