Запоріжжя, Енергодар та АЕС під контролем, причин для хвилювань нема, – Арестович

Запоріжжя та Енергодар під контролем української спільноти та українських військових. Міста готові до оборони.

Про це під час брифінгу повідомив Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

За його словами, АЕС теж у безпеці. Зокрема, Южно-Українська АЕС та Запорізька АЕС в Енергодарі. Тому причин для хвилювань немає.

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Люди захищають свої міста

Енергодар силами місцевих мешканців вже кілька разів не пропустив ворога на свою територію. Українці вставали живим ланцюгом проти агресора. До них долучались працівники Запорізької АЕС.

1-го березня люди зібралися на мітинг в Енергодарі. Вони пообіцяли росіянам "теплий" прийом, приготувавши багато "коктейлів Молотова".

2-го березня, люди знову вийшли на вулиці міста, заблокувавши прохід росіян. Долучилися й працівники Запорізької АЕС, яка була в цілях окупантів.

Дивіться брифінг Радника голови Офісу президента Олексія Арестовича: відео

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