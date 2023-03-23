4 – "важкі", юнак – у критичному стані: що відомо про постраждалих після обстрілу Запоріжжя
Запоріжжя оговтується після того, як Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівках. Унаслідок російського теракту 22 людини станом на 23 березня перебувають у лікарнях.
Про це в ефірі телемарафону розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, пише 24 Канал. Він повідомив, що внаслідок обстрілу Запоріжжя відомо про одну загиблу людину.
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Один постраждалий у дуже важкому стані
За словами Куртєва, людина загинула в лікарні, куди була доставлена у дуже важкому стані. Крім того, він зазначив, що 22 людини станом на ранок 23 березня перебувають у лікарні.
З них 13 людей у середній важкості та ще 4 тяжкі. Серед постраждалих 18-річний підліток, який перебуває у критичному стані. Куртєв повідомив, що за його життя борються лікарі.
Інші постраждалі перебувають у лікарні з легким ступенем тяжкості. Серед них 3 дітей, за якими спостерігають і працюють психологи.
Всього, за даними ДСНС, постраждало 32 людини. Рятувальники уточнили, що йдеться про 20 чоловіків, 9 жінок та 3 дітей.
Росія атакувала Запоріжжя 22 березня: що відомо про теракт
- Російські військові зранку 22 березня вкотре атакували Запоріжжя, випустивши по місту 6 ракет. Одна з ракет окупантів влучила в багатоповерхівку. Під час тривоги в місті чули відразу кілька вибухів.
- Наразі точно не відомо, яким типом ракети росіяни атакували будинок у Запоріжжі. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат припустив, що окупанти, ймовірно, атакували місто з "Торнадо-С".
- Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. За словами Ігната, засоби ППО не можуть перехопити таку ракету, в тому числі й ЗРК Patriot, який має отримати Україна. Водночас у ДСНС повідомили, що ворог атакував місто з РСЗВ "Смерч".
- На ракетний терор відреагував Володимир Зеленський, який опублікував відео влучання в будинок. На відео видно, що ракета падає на будинок за балістичною траєкторією.
- Анатолій Куртєв повідомляв, що у двох будинках, куди влучили росіяни, зруйновано по одному під'їзду. За його словами, квартири не підлягають до проживання.
- У США вважають, що Росія могла цілеспрямовано атакувати житлові будинки. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що удар по Запоріжжю – це російський сценарій.
- Станом на 19:00 22 березня пошуково-рятувальні роботи завершено.