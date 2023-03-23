4 – "важкі", юнак – у критичному стані: що відомо про постраждалих після обстрілу Запоріжжя

Запоріжжя оговтується після того, як Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівках. Унаслідок російського теракту 22 людини станом на 23 березня перебувають у лікарнях.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, пише 24 Канал. Він повідомив, що внаслідок обстрілу Запоріжжя відомо про одну загиблу людину.

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Один постраждалий у дуже важкому стані

За словами Куртєва, людина загинула в лікарні, куди була доставлена у дуже важкому стані. Крім того, він зазначив, що 22 людини станом на ранок 23 березня перебувають у лікарні.

З них 13 людей у середній важкості та ще 4 тяжкі. Серед постраждалих 18-річний підліток, який перебуває у критичному стані. Куртєв повідомив, що за його життя борються лікарі.

Інші постраждалі перебувають у лікарні з легким ступенем тяжкості. Серед них 3 дітей, за якими спостерігають і працюють психологи.

Всього, за даними ДСНС, постраждало 32 людини. Рятувальники уточнили, що йдеться про 20 чоловіків, 9 жінок та 3 дітей.

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