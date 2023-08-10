Цинічно бреше про удар Росії по Запоріжжю: гауляйтер Рогов назвав дітей і МАГАТЕ "найманцями"

Фанат "русского міра" Володимир Рогов визнав, що Росія вдарила по готелю у Запоріжжі. Водночас колаборант невдало спробував оббілити країну-агресорку, використавши кліше з кремлівської методички й виставивши себе посміховиськом в інтернеті.

Гауляйтер Володимир Рогов виклав у соцмережі наслідки російської атаки по Запоріжжю. Колаборант з Запорізької області встиг відредагувати допис, сповнений цинічної брехні й маніпуляцій, передає 24 Канал.

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Рогов визнав, що російські окупанти влучили в готель Reikartz у центрі Запоріжжя. Водночас колаборант використав класичну тактику кремлівських пропагандистів: видавати цивільні об'єкти за військові та цинічно не визнати терору Росії проти мирного населення України.

Тож він нахабно збрехав, що готель нібито був базою для ВСУ, добровольців, "нацистів" та "іноземних найманців". Інші кремлівські пропагандисти заявили, що в будівлі буцімто базувався "Іноземний легіон".

Пропагандисти Кремля та гауляйтери, зокрема, Рогов, вкотре сіли в калюжу. Адже в цей готель раніше приїжджали представники МАГАТЕ. Також у цій будівлі був дитячий табір для діток 6 – 13 років. Як пише телеграм-канал "Это Запорожье", 10 серпня програма там завершилася раніше. Тому багатьох дітей встигли забрати до підступного удару країни-агресорки. Таким чином, Рогов та інші кремлівські посіпаки фактично назвали дітей і представників МАГАТЕ "найманцями" і "нацистами".

Реклама того самого дитячого табору в готелі у Запоріжжі / Скриншот з соцмереж

У кінці допису Рогов написав, що "місто Запоріжжя є і буде вільним". Однак кремлівський пропагандист забув додати, що обласний центр є і буде вільним від російських окупантів та колаборантів. Така ж доля чекає на і тимчасово окуповані Росією території України.

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