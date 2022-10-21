Росія знову вдарила по житлових будинках Запоріжжя: посеред міста лежить нерозірвана ракета

Російські військові 21 жовтня вкотре завдали удару по Запоріжжю. Ціллю російських терористів знову стало цивільне населення.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти знову здійснили атаку по Запоріжжю. Унаслідок обстрілу на території міста можуть залишитися уламки ракет.

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Через обстріли постраждала інфраструктура міста

Він закликав містян не чіпати та не підходити до уламків близько. Старух зазначив, що частини боєприпасів вибухонебезпечні.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв розповів, що попередньо від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста.

Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється,

– йдеться у повідомленні Куртєва.

У мережі опублікували фото ракети, яка не розірвалася в одному з районів Запоріжжя.



У Запоріжжі не розірвалася російська ракета / Фото місцеві тг-канали

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що в Запоріжжі зафіксовано приліт" у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок цього прорвало газову трубу. Інформації про постраждалих наразі не надходило.



Приліт у житловий будинок Запоріжжя / Фото з телеграму Геращенка



У Запоріжжі росіяни обстріляли житловий будинок / Фото з телеграму Геращенка

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото залишків на вулицях Запоріжжя російських зенітних ракет С-300.



Окупанти вдарили ракетами С-300 / Фото Цаплієнка



Залишки ракети С-300 у Запоріжжі / Фото Цаплієнка

У ДСНС повідомили, що внаслідок обстрілу Запоріжжя у житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна.

Також рятувальники виявили на подвір’ї житлового будинку і вилучили для подальшого знищення бойову частину від ЗРК С-300.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ДСНС

Росія два дні не атакувала Запоріжжя

Попередній раз Росія обстріляла Запоріжжя вночі 18 жовтня. Окупанти вдарили "шахідами", внаслідок чого виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські приміщення в одному з районів Запоріжжя.

Також росіяни атакували Запоріжжя в ніч проти 17 жовтня. Ворог здійснив ракетну атаку на обласний центр, але, на щастя, своєї мети окупант не досяг. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Водночас російські військові понад 6 годин обстрілювали місто Оріхів, що на Запоріжжі. Унаслідок цинічного обстрілу відомо про 8 поранених.

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