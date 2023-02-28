Місцевість допомагає: військовослужбовець розповів, як ЗСУ знищують окупантів на Запоріжжі

Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів на Запорізькому напрямку. Загарбники вже майже рік не можуть взяти деякі населені пункти.

Про це 24 Каналу розповів боєць легіону "Свобода" Костянтин Денисов. За його словами, завдання окупантів на Запорізькому напрямку – взяти під контроль низку населених пунктів поблизу лінії фронту. А головна мета – вийти на адміністративні межі області.

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Окупанти вже пробували штурмувати, але були знищені

Як наголосив Денисов, окупанти активно використовують сухопутний коридор з Криму до Ростовської області для завезення підкріплення, спорядження та дронів. Відомо, що вони збираються розширювати наявні траси для збільшення вантажопотоків.

На самому фронті в росіян вистачає живої сили, однак воно регулярно скорочується. Переважно окупанти штурмують взводами, а 1 – 2 рази на його ділянці намагалися зробити це за підтримки бронетехніки. Однак вона вся згоріла в боях.

Перша серйозна атака закінчилася для росіян купою поранених. А друга – переважна кількість була знищена. Є певні особливості місцевості, які дозволяють стримувати наступальні дії російських загарбників. Але давайте без подробиць,

– зауважив військовий.

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Не оголошуйте публічно дані про полонених

Денисов настирливо просить усіх громадян – не варто поширювати інформацію про українських військових, які потрапили в полон. Ворог це використовує для шантажу родичів.

Зранку в черговий раз побачив пост про хлопця із Запоріжжя, який потрапив в полон. Повністю інформацію розкрили. Ви тільки шкоду робите. Чим більше про них мовчать – тим більше шансів, що хлопці повернуться додому живі,

– наголосив військовий.

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