Запоріжжя згуртувалося і укріплюється: район Пісків скоро буде без піску – весь на барикадах

6 березня 2022 , 19:55
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Джерело:

телеграм-канал Олександра Старуха

У Запоріжжі люди готуються зустрітися російського ворога, якщо той наважить зайти в їхнє місто. Люди активно укріплюють місто, створюючи барикади.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух жартує, що в Південному мікрорайоні, який називають Піски, скоро закінчиться пісок.

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Люди активно створюють барикади у Запоріжжі, пакуючи пісок у мішки. Після цього їх відправляють для укріплення барикад.

Дивіться відео, як люди 

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Автор: Михайло Гема