Військові, вибухівка та боєприпаси: Центр нацспротиву розповів, що відбувається на ЗАЕС

Фактично Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу. На станції перебувають ворожі бійці, а також стрілецькі та артилерійські боєприпаси.

Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ, 15 вересня повідомив, що чисельність росгвардійців на ЗАЕС становить близько 1 300 осіб.

Дивіться також Від Русі – до володінь Мазепи та УНР: чому Курщина має давні історичні зв’язки з Україною

Яка ситуація на ЗАЕС

Інформацію про зброю та військових на Запорізькій АЕС українській стороні передали представники підпілля та небайдужі громадяни. Вдалось ідентифікувати такі російські підрозділи на станції:

ОМОН "Ахмат-1", місто Грозний;

СОБР "Агат", місто Пенза.

Ворог продовжує використовувати територію ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ і складування боєприпасів і вибухових речовин,

– пише ЦНС.

Задля маскування частина загарбників, що заступає на чергування, використовує не форму Росгвардії, а воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

Саме у технічних і підвальних приміщеннях станції окупанти зберігають стрілецькі та артилерійські боєприпаси. Потрібні вони їм задля забезпечення військового контингенту на ЗАЕС і суміжних позиціях.

Навколо міста противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію та місто й мають загальну протяжність близько 6,5 кілометра. Окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.

Дивіться також Зеленський розповів, що робить Україна задля повернення ЗАЕС під свій контроль

Нещодавно місія МАГАТЕ відвідувала Запорізьку АЕС. Як наголошують у Центрі нацспротиву, їхали міжнародні експерти заздалегідь спланованим росіянами маршрутом, тому могли не помітити значного скупчення військ і озброєння.