У МАГАТЕ сказали, як швидко ЗАЕС може залишитися без води для охолодження реакторів

Через підрив Каховської ГЕС рівень води на Запорізькій атомній електростанції вже знизився на три метри. Наразі він сягає лише 14 метрів.

У МАГАТЕ спрогнозували, наскільки швидко ЗАЕС може залишитися без води для охолодження реакторів через знищення окупантами Каховської ГЕС. Про це пише 24 Канал.

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Як швидко ЗАЕС може залишитися без води

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарах Запорізької АЕС знижується на 5 – 7 сантиметрів за годину. Станом на вечір 7 червня він вже опустився приблизно на 2,8 метра, – досяг 14,03.

Якщо рівень опуститься нижче 12,7 метра, ЗАЕС вже не зможе перекачувати воду з водойми на майданчик,

– наголосив Гроссі.

Також він додав, що оскільки повний масштаб пошкодження дамби залишається невідомим, неможливо передбачити, коли ж саме це станеться. Однак, якщо така швидкість падіння води, як є зараз, продовжуватиметься, то рівень 12,7 метра може бути досягнутий уже протягом наступних двох днів.

Водночас у МАГАТЕ зазначили, що біля станції ще є ставки-охолоджувачі, які постійно поповнюються водою. Коли вони заповнені, цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження шести реакторів, а ще відпрацьованого палива упродовж кількох місяців.

У коментарі Sky News Гроссі зазначив, що "існує ризик", що АЕС може залишитися без "необхідної" води для охолодження реакторів.

У гіршому випадку без охолодження ви ризикуєте розплавити ядерну зброю з трагічними екологічними наслідками,

– підкреслив гендиректор МАГАТЕ.

Також він розповів, що планує відвідати атомну електростанцію наступного тижня.

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