Втретє за листопад: Запорізька АЕС знову на межі блекауту через російський обстріл
Тільки за цей місяць атомна електростанція вже втретє опинилася на межі блекауту. Вночі 30 листопада внаслідок російського обстрілу ЗАЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
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ЗАЕС на межі блекауту
Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Запорізька АЕС втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, які з'єднують тимчасово окуповану станцію з об'єднаною енергетичною системою України.
Уже втретє за листопад під загрозою забезпечення зовнішнього живлення АЕС, що необхідно для її безпечного функціонування. Наразі станція живиться тільки однією лінією електропередачі.
У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки,
– наголосили в Міненерго.
Додали, українські енергетики зможуть почати відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.
"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.