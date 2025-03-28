Україна відреагувала на ситуацію довкола ЗАЕС і вимагає додаткових санкцій проти "Росатому"

Міністерство закордонних справ України засудило спроби Росії легітимізувати незаконний контроль над Запорізькою АЕС. У відомстві також закликали запровадити додаткові санкції проти "Росатому".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву МЗС України.

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Україна закликає до посилення санкцій проти "Росатому"

У МЗС заявили, що Росія продовжує маніпулювати питанням ядерної безпеки, використовуючи Запорізьку АЕС як інструмент міжнародного тиску та шантажу. Зазначається, що це створює пряму загрозу для безпеки всієї Європи.

За словами міністерства, незаконне втручання російської сторони у функціонування ЗАЕС, зокрема через централізований контроль та дії, що ставлять під загрозу технічну стабільність, є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки.

Україна звертається до міжнародних партнерів із закликом посилити спільні зусилля для припинення російського ядерного шантажу,

– йдеться в заяві.

У МЗС додали, що вимагають запровадження додаткових санкцій проти "Росатому". У відомстві висловили впевненість, що повне припинення будь-якої співпраці з цією структурою та жорстка міжнародна ізоляція ядерного сектора держави-агресора є вірною і вчасною відповіддю на дії Росії на ЗАЕС.

Нагадаємо, раніше в Державній інспекції ядерного регулювання України заявили, що наразі всі шість енергоблоків Запорізької АЕС перебувають у стані "холодного зупину". Будь-які зміни умов ліцензій на експлуатацію цих енергоблоків можливі тільки після деокупації та передачі під повний контроль НАЕК Енергоатом.