Запорізька АЕС наразі технічно не здатна обслуговувати Крим і Донбас, – Енергоатом

Росіяни продовжують контролювати Запорізьку АЕС та Енергодар. Втім, використати об'єкт вони можуть виключно у військових інтересах.

Після того, як росіяни окупували ЗАЕС, з'явилася інформація, що вони можуть спробувати спрямувати електроенергію, яку генерує станція, на свої інтереси. В "Енергоатомі" заспокоїли – здійснити це технічно неможливо.

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Запорізька АЕС працює на Україну

Як повідомив очільник "Енергоатому" Петро Котін, російські окупанти не зможуть відключити ЗАЕС для України та спрямувати енергію на окуповані території та анексований Крим. Які б заяви не робили росіяни – наразі це не реально виконати з суто технічних причин.

Запорізька атомна станція з’єднана з енергосистемою України, вона працює повністю в енергосистемі України,

– запевнив Котін.

Він додав, що електролінії, які могли давати енергію в Крим, пошкоджені ще з 2015 року. Відновити їх в теорії можна, але це займе багато часу, потребуватиме великої роботи проєктувальників та інвестицій дуже великих коштів.

Він додав, що ЗАЕС стала військовою базою окупантів, зараз на території об'єкта перебувають як мінімум 500 рашистів.

"Важка техніка, бронетранспортери, танки, автомобілі Урал для перевезення піхоти, і також вибухівка, і також зброя. Все те, що не повинно бути на майданчику атомної станції. Все те, що створює дуже небезпечну ситуацію на цій атомній станції", – повідомив Котін.

Разом з тим, "Енергоатом" контролює експлуатацію ЗАЕС та роботу персоналу.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про головне

У Мелітополі після вибуху автомобіля російські окупанти сильно налякалися. Вони заблокували усі дороги та намагаються знайти партизанів, які вже відзначилися ліквідацією сотень рашистів.

У знищеному Маріуполі російські окупанти продовжують "фільтраційні заходи". Вони перетворюють місто на гетто, в якому можуть розстрілювати мирних людей. Також відомо, що примусова депортація маріупольців у депресивні регіони Росії продовжується. Особливо активно рашисти вивозять українських дітей.

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