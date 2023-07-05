Росія вивела частину військ із ЗАЕС протягом останніх днів, – Sky News
Джерело:Sky News
Кремль протягом останніх днів вивів частину бойового складу з території Запорізької АЕС. Через ризик російського теракту на ЗАЕС цивільні також почали виїжджати з регіону навколо станції.
Редактор відділу міжнародних відносин Sky News Домінік Вагхорн зазначив, що Росія створила прецедент для такої події, підірвавши Каховську греблю.
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Росія вивела частину військ із ЗАЕС
У виданні Sky News повідомили, що люди почали тікати з регіону навколо Запорізької атомної електростанції після інформації, що Росія може вчинити там теракт під чужим прапором.
Посиленню тривоги серед українців сприяли російські заяви в блогах про те, що українці планували атакувати станцію. Коли росіяни звинувачують українців у підготовці до чогось, це часто є ознакою того, що вони самі збираються це зробити, як ми бачили у випадку з Каховською дамбою,
– зазначив Вагхорн.
Окрім повідомлень у блогах та коментарів президента Володимира Зеленського щодо можливої вибухівки, яку бачили на даху ЗАЕС, російський радник з ядерних питань заявив, що вночі 5 липня очікується український напад на станцію.
"Це викликало тривогу. Це призвело до того, що багато українців раптово покинули країну. Ми бачимо черги на перетині кордону з Молдовою, які тягнуться на дві милі, чого ми не бачили вже кілька місяців", – зауважив редактор відділу міжнародних відносин Sky News.
Джерела видання вказують на те, що частину російських військ вивели з території ЗАЕС в останні дні.
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Можливий підрив ЗАЕС: головне
- Росіяни 4 липня поширили дезінформацію, що вночі 5 липня Україна нібито готується обстріляти Запорізьку АЕС. В Інституті вивчення війни вважають, що наразі Кремль навряд чи спричинить радіаційний інцидент на станції.
- Водночас заступник начальника Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що після підриву росіянами Каховської ГЕС ніхто не виключає, що окупанти можуть вчинити злочин на ЗАЕС.
- Серед наслідків можливого підриву Запорізької атомної електростанції може бути тривала пожежа. Якщо станеться витік радіації, то найбільш вразливими будуть території вниз за течією Дніпра – Херсонська область та Південь Запорізької області. Водночас деякі сценарії можливого теракту передбачають незначну небезпеку для віддалених областей України.
- Зараз ЗАЕС працює у штатному режимі. Станом на ранок 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі станції не змінився. Він становиться 16,56 метра.