Окупанти можуть перевести ЗАЕС в російську енергосистему: в ISW назвали терміни

Російська влада може висувати умови для негайного переведення Запорізької АЕС в російську енергосистему. Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Загарбники хочуть довести, що російський контроль буцімто є єдиним "життєздатним варіантом". Нагадаємо, що 3 листопада через обстріли окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

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Окупанти можуть перевести ЗАЕС в російську енергосистему

Аналітики вважають, що влада країни-агресорки може висувати умови для негайного переведення ЗАЕС в російську енергосистему після заяви МАГАТЕ про те, що українська влада не використовує ядерні матеріали не за призначенням.

Також МАГАТЕ заявило, що обстріли пошкодили зовнішні лінії електропередач до ЗАЕС на підконтрольній Україні території в точках за 50 – 60 км від станції, повністю припинивши електропостачання станції лише через день після того, як українська влада перевела два реактори в режим гарячої зупинки для вироблення тепла для Енергодара.

За словами експертів, резервні генератори живлять ЗАЕС і їм вистачить палива на 15 днів. Тому російська окупаційна влада може перевести ЗАЕС в російську енергомережу протягом цього терміну.

В Інституті зазначили, що в такий спосіб російська влада прагне примусити перевести ЗАЕС в російську електромережу, зображуючи російський контроль "як єдиний життєздатний варіант" забезпечення електроенергією ЗАЕС та теплом Енергодара і прилеглих районів.

Яка нині ситуація на ЗАЕС: останні новини

Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб.

На Запорізькій АЕС відбулась ротація експертів, які постійно працюють на станції. Також МАГАТЕ заявило про зниження потужності роботи Південноукраїнської атомної електростанції.

Також в Енергоатомі повідомили, що вороги спробують під'єднати ЗАЕС до окупованих Криму та Сходу.

Як зазначав директор МАГАТЕ Гроссі, окупанти здійснюють "неприпустимий тиск" на український персонал. Ворог змушує українців підписати новий трудовий договір, але вже з російською компанією "Росатом". Мовляв, це єдиний вихід зберегти робочі місця.

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