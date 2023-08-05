Окупанти бояться партизанів на ЗАЕС: посилили терор українських співробітників

Окупанти поставили собі за мету повністю паспортизувати мешканців окупованих територій до вересня. З цією метою терористи погрожують українцям та вивозять людей з домівок, якщо ті відмовляються від отримання російського документа.

Про це 24 Каналу повідомила журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона повідомила, що через наближення крайдати паспортизації, терор проти мирних мешканців України посилився останні часом: людей зупиняють на вулицях для перевірки документів, вдираються в оселі і проводять обшуки, вимагаючи пред'явити російський паспорт.

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Якщо замість нього є український, у найкращому випадку його порвуть і з погрозами накажуть з'явитися для отримання російського, у найгіршому випадку – людей забирають і відвозять на допити та тортури. Частина людей, яких так забрали росіяни, досі не повернулися і перебувають у російському полоні,

– повідомила депутатка.

Такий самий терор застосовують і до співробітників Запорізької атомної електростанції.

Тероризують українських фахівців ЗАЕС

Росіяни із самого початку повномасштабного вторгнення перетворили Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Нині там знаходиться їхня техніка та особовий склад, – щонайменше 1500 російських терористів.

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"Частина співробітників не пішла на співпрацю з окупантами, – на них тиснуть. Терор до українських спеціалістів атомної електростанції застосовувався постійно, і навіть були викрадення, – досі деякі з наших фахівців лишаються у російських катівнях", – зазначила Аліса Сисоєва.

Росіяни продовжують використовувати електростанцію як майданчик для обстрілів. Зокрема, майже щоденні обстріли Нікополя та Марганця вони здійснюють саме з території ЗАЕС.

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