Жодна сторона не погодиться: ЗАЕС буде проблемою для переговорів про мир, – Washington Post

Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою АЕС у Європі, радше за все стане одним із головних каменів спотикання у мирних переговорах між Україною та Росією. Москва вже оголосила вищезгаданий об'єкт своєю законною здобиччю.

Водночас Київ не може собі дозволити перебування вищезгаданої станції у руках росіян. Жодна сторона не готова погодитися на передачу об'єкта ворогу через його значення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Чим важлива ЗАЕС для України та Росії

Washington Post пише, що Запорізька АЕС була одним із символів енергетичної, а отже й економічної незалежності України. Вона виготовляла 20% всієї української електроенергії. Таких масштабів було вдосталь не лише для забезпечення власних потреб, але й для експорту в Європу.

Тепер вищезгадана АЕС перетворилася на символ російського прагнення захопити Україну та підкорити її економіку власним потребам. Або ж це може бути спробою зруйнувати надії на членство України у ЄС. У виданні констатували, що наразі електростанція не працює.

Водночас росіяни перетворили її на військову базу та атакують Нікополь, розташоване на іншому березі Дніпра. Керівник Нікопольської військової адміністрації Юрій Бахно розповів, що росіяни тренують там новобранців відпрацьовувати артилерійські та безпілотні удари по місту.

Згідно з оприлюдненою інформацією, за весь час загинуло 79 жителів Нікополя, 400 поранено, пошкоджено близько 7 тисяч будівель. Крім того, у статті автор наголошує, що постійна окупація Запорізької атомної електростанції російською стороною є найгіршим сценарієм для України.

У матеріалі йдеться про те, що Україна і далі втрачатиме енергетичний потенціал, який давала ця станція. Ба більше, це означає, що мешканці Енергодара, міста-супутника станції, ніколи не зможуть повернутися додому. Для нікопольців це теж означатиме регулярну небезпеку.

Раніше у Сполучених Штатах запропонували власний сценарій деокупації станції, аби уникнути суперечок. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що американський контроль над Запорізькою АЕС був би "найкращим захистом для цієї інфраструктури".

Втім, президент України Володимир Зеленський відкинув цю ідею, наголосивши, що АЕС є власністю української держави. Росія також не демонструє бажання віддавати вкрадене. Її дипломатичне відомство ще минулого місяця дало зрозуміти, що "міжнародному співтовариству потрібно лише визнати" це.