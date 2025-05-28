Росія готується до повного контролю над ЗАЕС та прагне далі окупувати Україну, – ISW

Росія вдається до інфраструктурних змін на окупованих територіях, що свідчить про наміри анексувати більше регіонів України. Аналітики Інституту вивчення війни спрогнозували розвиток ситуації на Запорізькій АЕС.

Такі дії Росії вказують про довгострокові плани щодо контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та свідчать про наміри незаконно захопити нові території України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Дивіться також Приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми: які загрози для України це може нести

Росія підключає станцію до своєї енергосистеми

Згідно з даними українського представництва Greenpeace, країна-агресор проклала 90 кілометрів ліній електропередач поблизу Азовського моря на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Це перші підтверджені ознаки реалізації давнього плану Москви з підключення ЗАЕС до енергосистеми Росії.

Нова лінія електропередач ЗАЕС / Фото Greenpeace Ukraine

Які плани у Росатома щодо ЗАЕС

Як передає ISW, голова російської держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов 21 травня заявив, що корпорація підготувала план виведення ЗАЕС на "повну потужність", тобто переведення реакторів зі стану холодної зупинки.

При цьому ще у 2024 році Ліхачов погоджувався з оцінкою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), згідно з якою перезапуск ЗАЕС є неможливим без гарантій безпеки або зміни лінії фронту.

У контексті загострення ситуації російські посадовці активізували риторику про нібито історичні права Росії на так звану "Новоросію", до якої Кремль зараховує всю південну та східну частини України.

Зусилля Росії з підключення ЗАЕС до своєї енергосистеми свідчать про намір утримати контроль над станцією та забезпечити її функціонування – ймовірно, очікуючи значного відступу фронту від ЗАЕС або плануючи анексувати Дніпропетровську область,

– зазначають аналітики ISW.

Що про ситуацію думають на заході

Питання контролю над ЗАЕС продовжує залишатися предметом міжнародних перемовин. У квітні 2025 року президент США Дональд Трамп у семипунктовому плані запропонував повернення станції під контроль України за участю США. Подібна пропозиція містилася й у проєкті спільного українсько-європейського мирного плану. Втім, російська сторона неодноразово відхиляла можливість передачі контролю над ЗАЕС.

До слова, 22 травня на будівлю навчального центра ЗАЕС втретє за рік впав невідомий дрон. Тоді гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив своє занепокоєння і нагадав, що схоже нещодавно трапилось поблизу Південноукраїнської АЕС і в Чорнобильській зоні відчуження.