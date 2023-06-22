Як запобігти теракту Росії на ЗАЕС: Кулеба підказав Заходу найефективніший рецепт

Голова МЗС України розповів, як західні партнери можуть запобігти теракту на Запорізькій АЕС, який розглядають окупанти. Він також вказав на головну відмінність Києва та Заходу у сприйнятті Росії та пояснив сутність російських загарбників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на попередження Володимира Зеленського щодо теракту, який Росія може вчинити на Запорізькій АЕС. Своїми думками він поділився в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що Україна очікує від міжнародних партнерів

Голова української дипломатії дав зрозуміти, що Україна очікує на всю західну зброю, необхідну для того, щоб вигнати Росію зі своєї території. Він назвав це найкращим способом запобігти майбутнім трагедіям, створеним росіянами.

Поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра для того, щоб влаштовувати трагедії,

– пояснив міністр.

У чому проблема Заходу

За його словами, зараз відбуватиметься багато тихої дипломатичної роботи. На його думку, Росії будуть надіслані чіткі попередження про наслідки такого кроку.

Кулеба додав, що Україна, яка набула певного досвіду за час повномасштабного вторгнення російських окупантів, та союзники Києва по-різному дивляться на Росію. Він наголосив, що Москва створює ескалації незалежно від того, робить щось Захід чи ні. Міністр закликав партнерів відмовитися від цієї раціональної логіки, бо росіяни мислять інакше. Також він знову закликав надати ЗСУ усю необхідну зброю, щоб вигнати російських загарбників з України.

Як ще можна зупинити теракт на ЗАЕС