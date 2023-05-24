Росіяни продовжують мілітаризацію ЗАЕС: там облаштували логістичну та військову бази

Російські загарбники продовжують мілітаризацію території Запорізької АЕС. Вони не зменшують свою присутність на станції.

Наразі територію деяких енергоблоків фактично використовують як логістичну та військову бази. До того ж там приховано відбувається ротація.

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Мілітаризація території ЗАЕС

Як розповіли в українській розвідці, попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на ЗАЕС. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову бази.

Так, на цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад терористів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військових постійно змінюється.

Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть перебувати боєприпаси та вибухівка,

– розповіли у ГУР.



Окупанти продовжують мілітаризацію ЗАЕС / фото ГУР МО

До того ж співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1 – 2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Деякі з них перебувають в госпіталі у важкому стані.

"Дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення", – підкреслили у розвідці.



Територію енергоблоків використовують як логістичну та військову бази / фото ГУР МО

Блекаут на ЗАЕС