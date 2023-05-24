Росіяни продовжують мілітаризацію ЗАЕС: там облаштували логістичну та військову бази
Джерело:ГУР МО України
Російські загарбники продовжують мілітаризацію території Запорізької АЕС. Вони не зменшують свою присутність на станції.
Наразі територію деяких енергоблоків фактично використовують як логістичну та військову бази. До того ж там приховано відбувається ротація.
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Мілітаризація території ЗАЕС
Як розповіли в українській розвідці, попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів, окупанти не зменшують свою присутність на ЗАЕС. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову бази.
Так, на цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад терористів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військових постійно змінюється.
Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Ротація відбувається приховано під час комендантської години (з 23:00 до 5:00). Всі вантажівки щільно затентовані. Є інформація, що в них можуть перебувати боєприпаси та вибухівка,
– розповіли у ГУР.
Окупанти продовжують мілітаризацію ЗАЕС / фото ГУР МО
До того ж співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1 – 2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям та катуванням. Деякі з них перебувають в госпіталі у важкому стані.
"Дії окупантів вже призвели до низки аварійних ситуацій під час яких ЗАЕС відключалась від енергоживлення", – підкреслили у розвідці.
Територію енергоблоків використовують як логістичну та військову бази / фото ГУР МО
Блекаут на ЗАЕС
- Днями повідомлялося, що на Запорізькій АЕС знову оголосили блекаут. Таким чином, російські загарбники вкотре ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.
- Так, у ніч на 22 травня внаслідок терористичного обстрілу о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.
- Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на 10 діб.
- Згодом в Укренерго заявили, що ЗАЕС переходить на живлення від української енергосистеми. Зазначалося, що енергетики відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється.