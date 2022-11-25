Чи вдалось повернути у роботу всі українські АЕС після атаки: у МАГАТЕ прокоментували

Внаслідок ракетних ударів по Україні довелось на деякий час призупинити роботу атомних реакторах на електростанціях. Через декілька днів ситуацію енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію.

Після масованого ракетного обстрілу 23 листопада та знеструмлення більшості регіонів України фахівці поступово почали повертати у роботу енергоблоки на різних атомних станціях. У Міжнародному агентстві з атомної енергетики прокоментували, як працюють українські АЕС станом на вечір 25 листопада.

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Усі атомні станції мають доступ до української мережі

Як зазначили в МАГАТЕ, усі чотири українські атомні електростанції уже підключені до енергосистеми та, вочевидь, забезпечують оселі українців світлом та теплом.

Усі 4 атомні електростанції України знову мають доступ до української національної енергомережі після повної втрати електропостачання цього тижня (23 листопада – 24 канал),

– написали в організації.

Зазначмо, що йдеться про такі АЕС на території нашої держави:

Запорізьку АЕС в Енергодарі;

Південноукраїнську АЕС в Южноукраїнську;

Рівненську АЕС у Вараші;

Хмельницьку АЕС у Нетішині.

Окрім того, у МАГАТЕ зазначили, що завершили тижневу місію експертів з ядерної безпеки до Чорнобиля та зони відчуження на Київщині. Нагадаємо, це була третя експертна місія агентства на ці терени. У її рамках міжнародні енергетики також перевірили роботу 4 атомні електростанції.

Як Україна відновлюватиме енергетичну інфраструктуру

Нещодавно Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансової допомоги для України. Понад 370 мільйонів євро від організації мають піти на відновлення української енергетичної інфраструктури, зокрема атомних станцій.

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