Росія може підірвати ЗАЕС після її повернення під контроль України, – Міненерго

У Міненерго попередили про підступність російських загарбників, які тимчасово окупували Запорізьку АЕС. Станція може бути небезпечною навіть після деокупації.

Міністр енергетики Герман Галущенко допустив можливість теракту на ЗАЕС з боку російських окупантів. Про це він заявив у суботу, 15 липня.

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Як росіяни можуть підірвати ЗАЕС

Голова Міненерго дав зрозуміти, що Росія здатна зробити на Запорізькій АЕС відкладений теракт. Водночас Галущенко зазначив, що мовиться про теоретичні можливості країни-агресорки.

Логіка яка там може бути? Що вони (росіяни – 24 Канал) вийшли, Україна зайшла. І стався теракт,

– пояснив він.

При такому розвитку подій загарбники почнуть заперечувати свою причетність до цього.

Що треба зробити після деокупації ЗАЕС

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Галущенко заявив, що Україна хоче зайти на територію станції після її деокупації разом із МАГАТЕ. За його словами, Київ вже обговорював це питання з гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Нам потрібна ціла програма. Бо у світі таких прецедентів не існувало ніколи. Тобто прецедент захоплення і звільнення атомного об'єкта – його немає,

– зазначив Галущенко.

Міністр додав, що хтось має верифікувати радіаційну та ядерну безпеку на станції, коли Україна почне її запускати. Тому для нашої держави важливо, щоб представники МАГАТЕ усе перевірили.

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