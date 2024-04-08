МАГАТЕ фіксує три прямі удари по захисту реактора Запорізької АЕС

Три прямі удари по Запорізькій АЕС викликали серйозне занепокоєння в МАГАТЕ, хоча й обійшлось без підриву ядерної безпеки. Однак все ж, на жаль, внаслідок атаки одна людина загинула.

У неділю, 7 квітня, Запорізька атомна електростанція зазнала трьох прямих влучань у захисну оболонку реактора. Про це з тривогою заявив Рафаель Маріано Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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ЗАЕС під прицілом

Гроссі наголосив на неприпустимості нападів на ядерні об'єкти, які не повинні ставати інструментом військових чи політичних ігор. Він закликав військових утриматися від дій, що можуть порушити основні принципи захисту ядерних об'єктів.

Уперше з листопада 2022 року – після того, як я висунув 5 основних принципів, аби уникнути серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, – підтвердили: сталося щонайменше 3 прямі влучання у головні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не може бути,

– написав Гроссі.

Відомо про одну жертву та пошкодження на 6-му енергоблоці ЗАЕС, що, на щастя, не поставило під загрозу ядерну безпеку. Однак такі інциденти можуть призвести до критичних порушень системи захисту, акцентує Гроссі.

Міжнародне агентство з атомної енергії продовжує уважно стежити за ситуацією на ЗАЕС, закликаючи до негайного припинення будь-яких агресивних дій у напрямку ядерних об'єктів та вимагаючи поваги до принципів ядерної безпеки.

Коротко про ситуацію

7 квітня МАГАТЕ повідомило про атаку дронів на Запорізьку АЕС, що контролюється російськими військами. Інцидент не призвів до порушення ядерної безпеки, але викликав занепокоєння через можливість підриву системи захисту реактора.

Рафаель Гроссі заявив про три прямі влучання в захисну оболонку реактора, констатувавши серйозність ситуації. Він також згадав про вибух дрона на території АЕС, що стався раніше того ж дня.

Російська корпорація "Росатом" звинуватила Україну в обстрілі АЕС і повідомила про трьох постраждалих. Водночас Головне управління розвідки Міноборони України відкинуло причетність Києва до інциденту, наголосивши на тому, що Росія вдається до імітаційних ударів та злочинних практик.

У повідомленні Гроссі немає жодної згадки про Росію та той факт, що саме через цю державу – під загрозою вся ядерна безпека світу. Генеральний директор МАГАТЕ фактично звертався до всесвіту, закликаючи до припинення вогню.