Росія планує під'єднати ЗАЕС до власної енергосистеми: чи реальні такі плани

Росія будує лінії електропередач на окупованій Запорізькій АЕС для того, щоб під'єднати до власної енергосистеми велику ядерну електростанцію. Вони намагалися зробити це раніше, однак ЗАЕС зараз приєднана до української енергосистеми.

Приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми матиме ризики, однак, найімовірніше, цього не станеться. Таку думку 24 Каналу озвучила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

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Які є ризики

Ольга Кошарна зазначила, що метою окупації ЗАЕС було під'єднання цих потужностей на російську енергосистему. Росії не вдалося цього зробити, тому що згоріла трансформаторна підстанція у Джанкої. Ймовірно, цю справу робили українські партизани. Тому ЗАЕС приєднана до енергосистеми України. Росіяни мають збитки.

Ідея, що треба вивести хоча б один енергоблок на потужність, і води має вистачити в ставку-охолоджувачу, який зараз поповнюється водою з підземних свердловин, які вони набурили без оцінки впливу зміни гідрогеологічного становища на промисловий майданчик. Технічно можливо вивести на потужність,

– сказала вона.

Ризики збільшуються через некваліфікований персонал, через деградацію систем. Якщо загарбники будуть виводити, то тільки один чи два енергоблоки, поки активна зона яких завантажена повністю російським ядерним паливом. Це теоретично можливо.

Зараз інша схема приєднання. Відомо, що Росія будує понад 80 кілометрів електричних ліній та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, уздовж узбережжя Азовського моря. Є Південнодонбаська підстанція, яка була з'єднана з Запорізькою АЕС.

На мою думку, це збільшує ризики також ядерного шантажу, якщо їм вдасться під'єднати ЗАЕС. Я впевнена, вони будуть пояснювати це МАГАТЕ "безпекою", як завжди. Але я сподіваюсь, що наші хлопці, які не допустили цього у серпні 2022 року, зараз точно не допустять,

– припустила експертка з ядерної енергетики.

МАГАТЕ ні на що не впливає

Організація МАГАТЕ не має впливу на ситуацію на ЗАЕС, не можуть надавати розпоряджень окупаційним адміністраціям. Крім того, Ольга Кошарна вважає, що ця місія шкідлива. Тому що ротація місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС була здійснена через тимчасово окуповану територію.

Вони просто спостерігачі. Пишуть звіти. Їх навіть не допустили. Була російська провокація, що якийсь дрон нібито влучив в дах навчально-тренувального центру. Але місія МАГАТЕ не отримала доступу оглянути, куди ж влучило, що це таке. Це було перед ротацією. Тобто вони такі вистави створюють, шантажують безпекою місію МАГАТЕ,

– пояснила вона.

Тому реальних важелів впливу на технічну політику і безпеку у МАГАТЕ немає. Вони не можуть здійснювати нагляд за безпекою. Тому що немає фахівців, які розуміються на особливостях експлуатації радянських енергоблоків.