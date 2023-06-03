ЗСУ, ймовірно, "накрили" місце дислокації C-300 на Запоріжжі: обстріли різко скоротилися
На щастя, останнім часом окупанти значно рідше б'ють по Запоріжжю. Лінія фронту не змінилася, ворог продовжує діставати його.
За попередньою інформацією, наші захисники нарешті дістали місця зберігання ворожих С-300 у Бердянську. Це вдалося зробити за допомогою ракет Storm Shadow від Великої Британії. Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
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ЗСУ працюють правильно
Кількість установок, які вони можуть використовувати, зокрема для обстрілів Запоріжжя, залишаючи Бердянськ без ППО, різко зменшилася. Тому вони просто не мають ресурсу, яким мали б дострілювати. До міста вони дістають навіть реактивними системами на кшталт "Торнадо" чи "Смерч".
Обстріли відбуваються досить рідко, бо при виході на пускові наші їх "засічуть" і можуть уразити. На цьому напрямку не так багато установок, тому росіяни дуже обережно їх використовують,
– відзначив Лишенко.
Слід розуміти, що від Василівки до Токмака – найбільша концентрація оборони по лінії фронту. Росіяни почали будувати її з першого дня.
Сьогодні ситуація така: перша лінія оборони, де лінія фронту. 3 – 6 кілометрів углиб – резервна лінія оборони. У деяких місцях по 5 – 6 ліній оборони. Вони вибудували широку ешелоновану лінію оборони, щоб було куди відходити під час контрнаступу,
– пояснив депутат Запорізької обласної ради.
Ця ділянка досить укріплена. На думку Лишенка, українські війська діють правильно – вони переривають росіянам постачання. Попередньо, у Бердянську поцілили у склад боєприпасів чи паливо-мастильних матеріалів.
"ЗСУ роблять так, щоб їм нічим було воювати і вони відійшли від усіх цих ліній оборони", – підсумував депутат.
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