Росіяни підірвали пішохідний міст у Пологах на Запоріжжі: мер назвав 2 можливі причини
Джерело:"Суспільне"
У тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області російські військові підірвали пішохідний міст. Мер міста пояснив, що на це є дві причини.
Окупанти підірвали пішохідний міст у Пологах 28 грудня. Про це меру міста Юрію Коноваленку розповіли місцеві мешканці.
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Що відомо про пошкодження мосту
Спершу Коноваленку повідомили: росіяни підірвали залізничний міст. Але згодом стало відомо, що вони підірвали пішохідний міст через залізничне полотно.
Ми сьогодні рано-вранці отримали інформацію від місцевих жителів, що вибухнув міст. Інформація була різна — від того, що підірваний залізничний міст і потім пізніше до нас надійшла інформація про те, що окупанти заклали вибухівку та підірвали пішохідний міст через залізничне полотно,
– сказав міський голова.
Навіщо окупантам руйнувати пішохідний міст
Юрій Коноваленко припустив, що росіяни зруйнували пішохідний міст для того, аби люди не могли підійматися на нього та телефонувати на підконтрольну Україні територію. А також щоб місцеві не могли коригувати пересування їхніх військ, зокрема і залізницею.
Окупанти посилили тиск на цивільних
- Днями ЗСУ завдали кілька ударів по живій силі та техніці ворога у низці населених пунктів Пологівського району. Місцеві повідомляють, що після цього окупанти почали тотальну перевірку населення.
- Людей закликають бути обережними, уникати російських військових та не тримати важливу інформацію на телефоні.
- Проте у деяких населених пунктах Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направили окремі підрозділи росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.