На Запорізькій АЕС стоять російські війська, але управлінням займається Україна

Окупанти перебувають на території Запорізької АЕС. Втім, управлінням атомної електростанції займається Україна.

Відповідну інформацію підтвердив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він пояснив, що наразі росіяни контролюють периметр АЕС.

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Ситуація постійно змінюється

При цьому, управління Запорізькою атомною електростанцією – в українських руках. "Ситуація в Енергодарі динамічно змінюється. Інформація оновлюється весь час", – пояснив радник глави МВС.

Росіяни захопили АЕС: що відомо

Запорізька АЕС – найбільша в Європі. Працівники станції застерегли, що через атаку росіян ядерна безпека там – порушена.

Загарбники захопили територію Запорізької АЕС зранку 4 березня. У телеграм-каналі "Енергоатому" повідомили, що ворог контролює адмінбудівлі та прохід на станцію. Загинули українські воїни.

У ніч проти 4 березня окупанти атакували ЗАЕС, це спричинило пожежу. Її загасили аж під ранок. Згодом у мережі показали наслідки штурму. На щастя, радіаційний фон там – у межах норми.

Український нардеп Давид Арахамія заявив, що наразі на атомних об'єктах перебувають чеченські бойовики. Поки вони там, гарантувати безпеку, за його словами, неможливо.

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