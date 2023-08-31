Під гімн України: МВС опублікувало сильне відео порятунку пораненого вояка на Запоріжжі

Бійці 15-ої бригади оперативного призначення "Кара-Даг" евакуйовували пораненого побратима з поля бою під гімн України. Зауважимо, що ця бригада входить "Гвардії наступу".

У четвер, 31 серпня, Міністерство внутрішніх справ опублікувало кадри зі Запорізького напрямку фронту. Власне, на них видно порятунок військового бригади "Кара-Даг" та чутно гімн нашої держави.

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"Стан бійця стабільний"

Зауважимо, що "Кара-Даг" – це назва гори в Криму. На честь неї була названа одна зі штурмових бригад "Гвардії наступу", що підпорядковується МВС.

Евакуація пораненого побратима під гімн України бійцями бригади "Кара-Даг", "Гвардії наступу" на Запорізькому напрямку. Наразі стан бійця стабільний,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, наголосимо, що бригада носить ім'я Героя України Богдана Завади. Він загинув у бою на Донеччині в селі Маринівка у 2014 році.

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Зверніть увагу! Загалом до складу "Гвардії наступу" входить 9 бригад. Вони займаються винятково деокупацією територій під час контрнаступальних операцій Сил оборони України.



Бригади "Гвардії наступу" / Картинка 24 Каналу

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