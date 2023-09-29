Виловлюють в цивільному, – Кирильчук розповів про дезертирство росіян на Запорізькому фронті

Серед угруповання російських загарбників на Півдні є випадки пияцтва та дезертирства. Такі інциденти регулярно трапляються.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук, зауваживши, що це не нова тенденція. Росіяни намагаються замовчувати проблеми із дезертирством та пияцтвом, але насправді це досить звичне явище для окупантів.

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Переодягаються в цивільне і тікають

Як наголосив Кирильчук, такі випадки траплялися і серед 58 загальновійськової армії Росії, яка зараз перебуває у Запорізькій області. Контрнаступ ЗСУ спонукає деяких загарбників переодягатися в цивільний одяг та тікати з лінії фронту. Хоч варто усвідомлювати, що просування даються важкою ціною.

58 армія – одне з основних угруповань окупантів на нашому напрямку. Її постійно розбивають наші захисники, хоч це дається і великою ціною. На фоні цього фіксуємо випадки, коли окупанти тікають. Тамтешні комендатури регулярно виловлюють у Мелітополі та Бердянську окупантів у цивільному одязі, – зауважив Кирильчук.

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