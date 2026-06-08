Мінусують техніку та піхоту: ГУР показало нищівні удари по окупантах на Запорізькому напрямку

Військові розвідники України продовжують завдавати потужних ударів по російських силах на Запорізькому напрямку. У ГУР МО України оприлюднили нові кадри бойової роботи, на яких зафіксовано знищення техніки, БпЛА, транспорту та живої сили окупантів.

Успішну роботу показали Майстри бойових безпілотників Департаменту активних дій ГУР Міноборони України.

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Що відомо про успішну роботу українських захисників на Запорізькому напрямку?

У ГУР оприлюднили свіжі кадри, зняті протягом минулого тижня бойової роботи. На відео зафіксовано результати точних ударів по ворожих цілях за допомогою безпілотних систем.

Під вогневим ураженням українських розвідників опинилися засоби зв'язку противника, різноманітна військова техніка, російські безпілотники, транспортні засоби та особовий склад окупаційної армії. Внаслідок атак ворожі об'єкти були знищені або серйозно пошкоджені.

Успішна робота ГУР на Запорізькому напрямку: дивіться відео

У ГУР наголошують, що робота зі знищення сил противника на Запорізькому напрямку триває. Українські військові продовжують використовувати сучасні технології та ефективні тактичні рішення для завдання максимальних втрат ворогу.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують систематично завдавати росіянам втрат. Це зокрема стосується позицій на фронті, а також об'єктів, які продовжують працювати для забезпечення росіян у глибокому тилу.

Російські війська продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку та облаштовувати точки запуску БпЛА "Молнія" у житлових будинках і підвалах. Однак Сили оборони України виявили одну з таких баз і завдали авіаудару, знищивши об'єкт. У 7 корпусі ДШВ зазначили, що це ускладнило роботу російських безпілотних підрозділів і зменшило можливості ворога для розвідки та ударів на напрямку.